La fama a nivel mundial que goza el actor Chris Evans (39 años), conocido por su papel de Capitán América en la saga de películas Avengers, le jugó una mala pasada durante el fin de semana cuando un descuido lo convirtió en tendencia.

Resulta que el actor publicó por error en la sección stories de Instagram una foto donde se veían sus partes íntimas. A pesar que la bajó rápidamente, ya muchos habían capturado la imagen y comenzó a dar vuelta por las redes sociales convirtiéndose en tendencia.

Muchos de sus seguidores lo defendieron y pidieron solidaridad con el artista, pidiendo que no se siguiera compartiendo la imagen, considerando que el mismo actor ha declarado anteriormente que sufre problemas de depresión y ansiedad.

Tras el percance el actor no había dicho nada, y solo su amigo Mark Ruffalo (Hulk) se refirió al tema señalando: "Hermano, mientras Trump está en el cargo, no hay nada que puedas hacer para avergonzarte".

.@ChrisEvans Bro, while Trump is in office there is NOTHING you could possibly do to embarrass yourself. See... silver lining.