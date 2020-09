Un trascendental hallazgo es el que se anunció este lunes luego de que científicos aseguraran que encontraron posibles indicios de vida en Venus, el planeta más próximo a la Tierra.

A pesar de que el hallazgo aún es preliminar, sus autores aseguraron que la explicación a sus observaciones radicaría casi completamente en que exista vida en ese planeta, pese a que no está confirmado y aún faltan pruebas.

El hallazgo

La hipótesis de vida en Venus surgió luego de que astrónomos de Estados Unidos y Europa detectaran la presencia de fisfina (o fosfano) en la atmósfera de ese planeta, gas fétido y tóxico que está presente en la Tierra principalmente en microbios que viven en entornos sin óxigeno como fondos de lagos, intestinos animales y humanos, o aguas fecales.

El estudio publicado por Nature Astronomy indicó que la cantidad de fosfano en Venus es 10 mil veces más alta que la que podría producirse en métodos no biológicos por lo que creen que solo es posible por la presencia de microbios en sus nubes.

Tras el hallazgos, los científicos esperan ahora hallar más pruebas de la presencia de este gas en el planeta ya que, según indican en un estudio anterior, la presencia de fosfina en un planeta rocoso como Venus solo podría deberse a la presencia de vida.

En lo informado este lunes, los expertos son cautos en indicar que "la detección de PH3 (símbolo de la fosfina) no es una prueba sólida de vida, solo de química anómala que no podemos explicar".

James Garvin, jefe científico del Goddard Space Center de la NASA indicó a El País que "este estudio no demuestra la existencia de vida en Venus, pero es revolucionario", y esperan prontamente liderar una misión a Venus y analizar por la composición detallada de su atmósfera. "No podremos entender qué está pasando allí hasta que no volvamos", señaló.