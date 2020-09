La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) de Estados Unidos anunció el descubrimiento de un hecho bastante inesperado en la superficie de la Luna.

A través del Jet Propulsion Laboratory (JPL), informó que en algunas zonas del satélite natural de la Tierra se encontraron indicios de hematita, una forma de óxido de hierro que se genera cuando este mineral se expone al oxígeno y al agua.

Hematita en la Luna

La gran pregunta que surge a partir de este descubrimiento es cómo se pudo formar ese óxido, puesto que en la Luna no prevalecen ni el oxígeno ni el agua líquida.

“Es muy desconcertante. La Luna es un entorno terrible para que se forme hematita”, explicó Shuai Li, autor principal del estudio efectuado en la Universidad de Hawái, según informa la NASA.

Esta investigación de Li fue publicada en la revista científica Science Advances a partir de los datos recopilados por Moon Mineralogy Mapper, un instrumento del orbitador Chandrayaan-1 de la Agencia India de Investigación Espacial, la cual halló agua de hielo y trazó un mapa de la variedad de minerales presentes en la superficie lunar en 2008.

There’s Moon rust amid the Moon dust. Researchers found traces of hematite, a mineral form of rust, near lunar poles. But the Moon isn't supposed to have oxygen or liquid water, so how can it be rusting? See possible answers to this @NASAMoon puzzle: https://t.co/4dTqNtU4hV pic.twitter.com/Bn3z2BqXJl — NASA JPL (@NASAJPL) September 2, 2020

Una posible explicación

“Al principio no lo creía por completo. No debería existir (hematita) en base a las condiciones presentes en la Luna”, señaló al respecto Abigail Fraeman, científica del JPL, que brindó cooperación a Li tras el hallazgo del óxido.

“Pero desde que descubrimos agua en la Luna, la gente ha estado especulando que podría haber una mayor variedad de minerales de los que creemos si el agua hubiera reaccionado con las rocas”, añadió Fraeman.

Frente al hallazgo de este óxido en la superficie lunar, Li afirmó que una posible explicación al fenómeno es que “el oxígeno de la Tierra podría estar impulsando la formación de la hematita”.

Tres puntos para comprender el fenómeno

El primero son las trazas de oxígeno que hay en la Luna, las cuales provienen desde la atmósfera superior de la Tierra y viajan en lo que se denomina una “cola magnética”.

Lo segundo es que el hidrógeno que llega hasta el satélite gracias a los vientos solares es bloqueado en gran parte por la “cola magnética” de la Tierra durante ciertos períodos de la órbita lunar, convirtiéndose así en un mediador.

Finalmente, un tercer punto es que las partículas de polvo, que se mueven rápidamente y que usualmente se azotan contra la Luna, podrían liberar ciertas moléculas de agua presentes en la superficie y las mezclarían con el hierro, generando un calor que aumentaría la tasa de oxidación.

