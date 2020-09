Tras verse interrumpida su filmación por un largo tiempo debido a la crisis provocada por el coronavirus, se reanudó la séptima entrega de la saga Misión Imposible, que nuevamente pone al actor Tom Cruise en el foco de la atención.

Sin dobles

En redes sociales se puede ver al actor conduciendo una motocicleta a toda velocidad por una pasarela construida en la ladera de una montaña. Cuando se acaba la plataforma, el protagonista sigue hacia adelante y salta al vacío con su moto mientras se abre un paracaídas.

Todo indica que la escena fue rodada por el artista debido a que rechaza utilizar dobles de acción en todas sus escenas, situación que en más de alguna ocasión le ha provococado problemas físicos.

Christopher McQuarrie and Tom Cruise are taking Mission: Impossible 7 to another level pic.twitter.com/eZaa5z8s5Y — zach (@ZachMacieI) September 7, 2020

Director celebra vuelta al rodaje

El director de la cinta, Christopher McQuarrie compartió en su cuenta de Instagram una imagen para celebrar el reinicio del rodaje de este filme. En ella podía verse una estructura inmensa con forma de rampa frente a unas montañas.

Action... #MI7 Day 1

Las intenciones tanto de la productora Paramouny Pictures y del propio McQuarrie es no volver a detener las grabaciones, para que el producto final cumpla con los plazos acordados. Además buscarían realizar todas las gestiones para filmar la octava entrega de la franquicia de forma continuada.

¿Cuándo se estrenaría?

Su estreno está previsto para el 19 de noviembre de 2021, mientras que la octava entrega será el 4 de noviembre de 2022. Antes, en julio del próximo año, Cruise estrenará Top Gun: Maverick, la esperada secuela de la mítica película de aviación.