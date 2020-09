El cantante José Luis Rodríguez “El Puma” se mantiene firme ante el conflicto que mantiene con sus hijas mayores. En una entrevista, aseguró que espera que algún día Liliana y Lilibeth Rodríguez Morillo digan la verdad. Pero además explicó su polémica respuesta ante la posibilidad de morir sin reconciliarse.

En el programa Cortá por Lozano, el venezolano promocionó su libro “Para qué vivir” y de nuevo abordó su situación familiar. "Mis hijas tienen 55 y 53 años y no son ningunas niñas. Cuando me separé de su madre, Liliana y Lilibeth tenían 18 y 20 años. Cuando una relación se termina no hay que mirar hacia atrás, no conviene hurgar en el pasado", aseguró.

"Lo que me gustaría es que dijeran la verdad, pero yo las perdoné porque son mis hijas y las amo tal y como son", insistió el intérprete de "Voy a perder la cabeza por tu amor".

“El Puma” reveló que puso a prueba a su hija mayor: “Liliana nunca entendió que la prensa se acercó a ella para tener acceso a mí. No lo soportó. Y yo un día dije: ‘Hasta aquí llegué’. Probé varias veces la fidelidad y no resultó”.

A lo pasado, pasado

Para el cantante está claro que debe seguir adelante. "No puedo cargar toda la vida con el pasado, ya quedó atrás. No tengo resentimientos con ellas, las amo y las perdoné. (...) A veces uno no es afín, aunque sea familia", dijo.

Durante el programa fue consultado sobre sus polémicas declaraciones a la periodista Luz María Doria, donde aseguró que “no pasa nada. Nos vemos en el cielo” si muere y no se reconcilia con sus hijas mayores.

"Todas las religiones creen en la vida después de la muerte. Cuando muera quiero ver a Cristo en el cielo y para mí es normal decir que si no te veo aquí, te veo en el cielo. Es mi fe, es esperanza. No fue para burlarme de ellas ni de nadie", aclaró.

Las declaraciones del famoso intérprete sobre sus hijas mayores han provocado una oleada de críticas, tanto que él, al igual que su hija Génesis, deshabilitaron la opción de comentarios en sus redes sociales. Y aunque no está dispuesto a interactuar con sus seguidores o detractores, "El Puma" le envió un contundente mensaje a quienes no están a gusto con su posición como padre: “la única opinión que me importa es la que tenga Dios de mí”.