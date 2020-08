Génesis Rodríguez está en el centro de la polémica entre su padre, José Luis Rodríguez, “El Puma”, y sus hermanas mayores, Liliana y Lilibeth. El cantante venezolano reveló que su hija menor, de 33 años, pasó “por muchas cosas traumáticas” en la relación con sus hermanastras.

“Hay cosas que uno no puede permitir. ¡No! Hasta que aprendan una lección de vida que no se debe mancillar, agredir. Hay ataques verbales que producen muchos conflictos emocionales a otra persona”, dijo a la periodista mexicana Patty Chapoy.

La relación entre Liliana y Lilibeth Rodríguez Morillo y la otra familia de “El Puma” está deteriorada desde hace décadas. Las últimas afirmaciones del intérprete de “Culpable soy” son un clara evidencia de que todavía hay mucho por resolverse.

Polémica familiar

Liliana y Lilibeth no se han pronunciado ante las más recientes declaraciones de su padre, pero en el pasado sí han expresado su opinión de forma clara. En especial, luego de conocerse que el artista sería sometido a una doble trasplante de pulmón.

Un año antes de la operación, las hermanas Rodríguez Morillo aseguraron no sentir ni celos, ni resentimiento por Carolina Pérez, la esposa de su padre, y su hermana menor, Génesis. Incluso, Lilibeth reveló que había vivido con ellas, en el 2000, cuando estaba haciendo una novela en Miami.

“Nosotros convivimos bajo el mismo techo. Mi padre fue un anfitrión maravilloso, Carolina también, la niña estaba pequeña. Pasamos navidades juntas. No hay celos de ningún tipo”, dijo en febrero de 2016.

“Qué imbéciles”

Sin embargo, unas explosivas declaraciones de su hermana Liliana apuntaron a ambas. La primogénita de José Luis Rodríguez criticó el comunicado firmado por Carolina y Génesis cuando su padre fue operado en diciembre de 2017.

Cuestionó la petición de respetar su privacidad para superar el difícil momento que vivían. “¿Respeten nuestro silencio qué? Qué imbéciles”, soltó durante una entrevista con el programa "Suelta la Sopa" en marzo de 2018.

“Tengo constancia de unos 549 whatsapp, los cuales fueron totalmente ignorados. Tengo constancia de 1.200 llamadas, las cuales fueron ignoradas”, reveló entonces. Y admitió: “Nos dolió muchísimo que nos excluyeran de una manera tan frontal”.

Cuando le preguntaron sobre qué haría si se encontrara con Génesis Rodríguez, Liliana respondió: “La saludo, porque lo cortés no quita lo valiente, y sigo mi camino. Para mí ya no existen, no valen la pena. No merecen el tiempo y el sufrimiento de nosotras. Porque antes de ellas, fuimos nosotras”.