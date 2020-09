View this post on Instagram

New!! Angie took all of her kids out for dinner in Malibu!😍😍😍 . . . . . . #bradpitt #angelinajolie #joliepitt #vivienne #maddox #zahara #paxjoliepitt #shiloh #shilohjoliepitt #knoxjoliepitt #brangelina #celebritykids #celebkids #celebritynews #celebnews #celebritygossip #celebritysighting #famouskids #famouscelebrities #famouspeople #celebrityface #hollywoodstar #celebritystyle