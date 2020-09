Un asteroide similar al tamaño de un avión pasará muy cerca de la Tierra este martes 1 de septiembre, aunque no representará un peligro para los habitantes del planeta.

La noticia fue confirmada por la NASA Asteroid Watch mediante su cuenta de Twitter, donde se entregaron detalles acerca de las características del fenómeno.

Según la entidad espacial, el asteroide 2011 ES4, que pasa cerca del planeta cada nueve años, "no representa ningún peligro de golpear la Tierra".

Expertos indicaron, además, que esperan que "pase de manera segura" a unos 72 mil kilómetros de distancia este martes.

En este sentido, se recalcó que las dimensiones del asteroide son muy pequeñas para hacerle daño a la Tierra.

Will #asteroid 2011 ES4 hit Earth? 🌎 No! 2011 ES4’s close approach is “close” on an astronomical scale but poses no danger of actually hitting Earth. #PlanetaryDefense experts expect it to safely pass by at least 45,000 miles (792,000 football fields) away on Tuesday Sept. 1.