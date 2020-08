La agrupación de K-Pop BTS arrasó en los VMAs 2020. El grupo surcoreano realizó su primera presentación en los icónicos premios de MTV y se llevó 4 galardones durante la jornada.

La agrupación integrada por Jin, Suga, RM, Jungkook, J-Hope, V y Jimin, sorprendió a todos en Nueva York con su último single "Dynamite" lanzado hace solo una semana.

Con una producida coreografía y con imágenes de fondo de icónicos lugares de "la gran manzana", BTS deslumbró a sus fans en todo el mundo, quienes en tan solo unas horas han reproducido más de dos millones de veces la presentación a través de YouTube.

I am SPEECHLESS after @BTS_twt ’s explosive #VMA performance of #Dynamite !! 💜 😭 pic.twitter.com/Qj14AYTzfD

Además de la espectacular presentación, la agrupación cosechó una jornada cargada de premios, al hacerse con cuatro "Moon Person" en las categorías de: "Mejor Grupo", "Mejor Banda K-Pop", "Mejor Coreografía" y "Mejor Canción Pop" por el sencillo "On".

💜 @BTS_twt is taking home the Moon Person for Best Pop at this year's #VMAs! ✨ pic.twitter.com/vfNyLM3ikU