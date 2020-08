Pese a que Meghan Markle y el príncipe Harry se exiliaron de la realeza y se fueron a vivir a Montecito en Santa Bárbara, su hijo Archie podría verse afectado por una enorme restricción real cuando cumpla la mayoría de edad.

La decisión de Meghan y el príncipe Harry de renunciar a sus funciones como miembros centrales de la realeza fue motivada en parte para darle a Archie una vida “lo más normal y pacífica posible”.

Archie se convertirá en príncipe cuando su abuelo sea rey

Sin embargo, él seguirá siendo el séptimo en la línea sucesoria al trono británico y ascenderá en la línea cuando su abuelo, el príncipe Carlos, de 71 años, se convierta en rey. Actualmente se llama Maestro Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

View this post on Instagram Archie, el hijo del príncipe Harry y Meghan Markle, cumple un año. No te pierdas el #video del pequeño leyendo un libro en el LINK de la BIO https://www.magazinespain.com/pequeno-archie-cumple-un-ano/ . . #casasreales #harry #meghanmarkle #sussexroyal #meghanandharry #duquessussex #princeharry #thesussexes #royalfamily #britishroyalfamily #royals #megxit #archie A post shared by Magazinespain (@magazinespain) on May 6, 2020 at 5:25am PDT

Archie se convertirá automáticamente en príncipe y dependerá de él decidir si quiere usar su título real cuando cumpla 18 años. Y aunque no quiera, igualmente podrá decidir no usar su título de HRH (His Royal Highness), pero de todas formas estará sujeto a la ley real para pedir permiso para casarse, afirmó un experto real y según publica Daily Express.

Según un experto constitucional, la Ley de Sucesión de la Corona de 2013, establece que los miembros de la realeza que ocupan sexto lugar en la línea del trono o más, deben pedir permiso al monarca reinante para casarse, lo que se aplicaría a Archie en un futuro.

El experto Lain MacMarthanne explicó que esta normativa también se les aplicará a los primos del pequeño, quienes son: el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis.

¿Habrá alguna forma para liberar a Archie de esta norma?

La única solución para que el pequeño Archie pueda liberarse de esta obligación es que George, Charlotte o Louis se casen y tengan hijos antes que él, lo que lo empujaría hacia abajo en la línea de sucesión.

No obstante, por más que quiera alejarse de la monarquía, Archie seguirá vinculado, ya que, si su padre fallece, él heredará su ducado y se transformaría en el nuevo Duque de Sussex.