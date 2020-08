Hace dos años, el animador Cristián Sánchez, de 48 años, reveló que pasó por una fuerte depresión mientras era animador del matinal de TVN, entre otros espacios televisivos.

Transcurrido el tiempo, el periodista contó más detalles de cómo fue ese proceso, donde aseguró que "los contenidos (del matinal) me fueron carcomiendo", según señaló en una conversación virtual con Francisca García-Huidobro.

"Me fueron carcomiendo mis cimientos, que no sé qué son, no puedo decir ningún material en especial. Pero me los fueron horadando y como que empecé a trastabillar y a cuestionarme, y lo empecé más que a disfrutar, a sufrir", indicó sobre lo que significó por ejemplo cubrir casos mediáticos como el de Fernanda Maciel o el profesor Nibaldo.

La figura de su esposa

Sánchez reveló además que su esposa, la animadora Diana Bolocco, se dio cuenta antes de él que algo malo estaba pasando. "Ella estaba bien preocupada, me respetó harto el proceso, pero claro, se dio cuenta antes que yo", contó.

Sin embargo, hubo una situación clave en que el animador enfrentó la situación y decidió pedir ayuda. "Lo tengo súper claro, fue aquí en la terraza con la Diana y le dije, así de textual, 'no puedo más'", señaló.

"Le dije así, así de entregado y de disminuido, 'no puedo más, ayúdame'. Y ahí contactamos a una doctora, a una siquiatra", agregó.

Sobre el cuadro depresivo, indicó que "es algo que te mata la voluntad, que no basta con decir 'hoy día me voy a poner de pie'. Lo hice mil veces y me imagino que hay mucha gente que lo hace. Voy a seguir adelante y me voy a poner de pie de nuevo?No se puede y eso es lo angustiante, que la voluntad queda completamente de lado".