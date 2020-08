La aplicación Zoom, que permite la realización de videoconferencias, reuniones virtuales y encuentros a distancia, generó "dolores de cabeza" esta jornada, ya que durante la pandemia de coronavirus se ha transformado en una herramienta clave para el teletrabajo.

Esto porque el servicio reportó una caida global de su herramienta virtual provocando inconvientes en los usuarios.

Lo anterior provocó la viralización en redes sociales del hashtag #ZoomDown, que indica las fallas de la plataforma en todo el mundo afectado a los internautas en sus labores.

Ante lo anterior, la aplicación Zoom confirmó a través de su cuenta oficial de Twitter los problemas de funcionamiento y entregó un mensaje a los usuarios.

"Si tiene problemas para conectarse a Zoom, hemos identificado el problema y estamos trabajando para solucionarlo. Por favor, ingresa a http://status.zoom.us para actualizaciones. Sentimos mucho las molestias", aseveró en su escrito.

If you're having trouble connecting to Zoom, we have identified the issue and are working on a fix. Please follow https://t.co/aqz5nSoQRw for updates. We're so sorry about the inconvenience.