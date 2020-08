La modelo Carolina Ardohaín, mejor conocida en Chile y Argentina como "Pampita", tiene una consolidada carrera en los medios de comunicación trasandinos.

De hecho, ella misma encabeza un programa de televisión que lleva su nombre, "Pampita Online", el cual estas semanas ha sido grabado desde su casa, debido a que uno de los productores del espacio dio positivo al coronavirus.

Desde ese lugar, la modelo se ha dado el tiempo para hablar cosas más íntimas de ella misma y su relación de pareja. Incluso, dijo un comentario sobre su vida sexual que dejó a todos sorprendidos en el panel.

La confesión de Pampita

Esta semana uno de los invitados al panel fue el escritor Gabriel Oliveri, quien le consultó a Pampita detalles de su vida sexual junto a su esposo Roberto García Moritán: "¿Te pasó que algún novio te diga ‘hoy no’?".

La argentina no titubeó y respondió tajantemente. "Me dice que no y chau! Next. No, no, no", señaló, desatando la risa del escritor.

"Me llega a decir que no y me agarra un malhumor que me dura una semana. No se atrevería. Conmigo es mejor andar bien", siguió detallando la modelo.

Declaración que causó revuelo

Sus dichos causaron un gran revuelo en Argentina, donde medios de farándula hicieron eco de la declaración de Pampita e, incluso, criticaron a la mujer señalando que ella podía usar su amenaza de "mal humor" para manipular a su esposo.

Y por la anterior razón, Pampita aclaró los dichos en su mismo programa el pasado jueves 20 de agosto, remarcando que no son parte de la realidad y que, en verdad, lo dijo a modo de broma.

"Todo el mundo me decía ‘pero pobre Rober, dejalo tranquilo' (...) y fue una broma que hicimos acá en el programa, es todo hipotético. No es algo que me esté pasando, no ando de mal humor y no lo obligo a Rober a nada. ¡Ay, Dios mío!”, cerró, entre risas.