Luchar contra el sobrepeso es una meta para Daddy Yankee y su esposa, Mireddys González. El matrimonio de 26 años sigue una estricta rutina para mantenerse sano.

“La Jefa” acaba de revelar cuál es la dieta que sigue actualmente y aprovechó para dar útiles consejos a sus seguidoras.

A través de las Historias de Instagram, la puertorriqueña escribió varios post para dar a conocer su dieta y la fórmula que emplea para seguir bajando de peso, incluso en medio de la cuarentena por el coronavirus.

“A todas las chicas que me han preguntado cómo he bajado tanto de peso, aquí les digo lo que a mí me ha funcionado”, dijo Mireddys González. E inmediatamente advirtió: “Recuerden que todos los cuerpos trabajan diferentes”.

La dieta de la esposa de Daddy Yankee

Ella trabaja con una entrenadora personal, que le envía las rutinas a diario, pero descansa sábados y domingos. “Esto lo combino con 5 comidas (cada tres horas) que están por porciones pequeñas”, detalló.

Además, “dejé los refrescos, solo bebo agua”. Sin embargo, reconoció que los chocolates son su debilidad por lo que su entrenadora le recomendó unos que son libres de azúcar. “Me ayudan con la ansiedad”, confesó.

Este nuevo método comenzó a aplicarlo en marzo, es decir, hace 6 meses. “He bajado 23 libras (10.8 kilos), o sea un promedio de 4 libras por mes”, aseguró la famosa esposa de Daddy Yankee.

Agradecida

Para cerrar sus consejos, Mireddys González envió un mensaje motivador a sus seguidoras.

“Querer es poder. Recuerden que todo resultado toma tiempo”, les dijo como referencia del esfuerzo que hay detrás de su rutina.

Incluso, reconoció que “me ha costado mucho hacer ejercicios porque a mí no me gustaba, pero mi esposo y mi amiga Michelle Matos me motivan diariamente para que siga adelante. Gracias a ellos por ese apoyo que me dan a diario”.

