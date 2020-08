"Work it: Al ritmo de los sueños" y "El stand de los besos 2" son de las producciones cinematográficas más aplaudidas de Netflix, ambas estrenadas en las últimas semanas.

Y esa preferencia se ve reflejada en el ránking de las películas más populares del gigante del streaming, según el sitio especializado IMDb

A continuación, las 20 producciones con el mejor puntaje en IMDb, donde encontrarás distintos tipos de dramas, miedo, romance y humor:

1. The Umbrella Academy (2019)

Con el objetivo de salvar al mundo, el profesor Reginald Hargreeves, conforma The Umbrella Academy luego de adoptar a siete niños con súper poderes, a los que cria bajo una estricta educación para combatir el mal.

2. Work it: Al ritmo de los sueños (2020)

Quinn una joven de 18 años decidida a lograr la perfección en el baile, consigue refinar sus habilidades hasta llegar a una competencia, con el fin de ingresar a la universidad donde estudiaron sus padres.

3. Festival de la Canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga (2020)

Esta popular comedia que parodia el famoso festival musical, donde Lars y Sigrit, cantantes de una pequeña ciudad persiguen sus sueños de convertirse en estrellas de pop en esta competencia mundial de música, llena de diferentes aventuras que ponen a prueba su amistad.

4. El stand de los besos 2 (2020)

En esta segunda entrega de la película la distancia pone a prueba el amor entre Noa y Elle, mientras él va a la universidad, ella regresa a la secundaria a terminar su último año.

5. El expreso del miedo (2020)

Cuenta la historia de los sobrevivientes del calentamiento global que ha aniquilado a casi toda la humanidad, quienes viajan en un tren que atraviesa un mundo de hielo y nieve, un tren en el que hay dos clases sociales claramente diferenciadas, pero el descontento lleva a la revuelta.

A continuación, los otros 15 títulos que completan el top 20:

6. Por trece razones (2017-2020)

7. Tyler Rake (2020)

8. You (2018)

9. El irlandés (2019)

10. The Punisher (2017–2019)

11. Star Wars: The Clone Wars (2008–2020)

12. 6 en la sombra (2019)

13. Hollywood (2020– )

14. Space Force (2020– )

15. Cómo vender drogas online (a toda pastilla) (2019– )

16. The King (I) (2019)

17. El último baile (2020)

18. El Camino: Una película de Breaking Bad (2019)

19. Polar (I) (2019)

20. A ciegas (2018)

