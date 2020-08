Tras vivir más de una década bajo la custodia legal de su padre, quien dirige sus asuntos personales y profesionales, este el 22 de agosto, se definirá su condición legal, donde se espera que "liberen" a Britney Spears.

Ante esto, Britney espera recuperar su libertad, solicitando al Tribunal Superior de California que su custodia siga permaneciendo en manos de su abogada, Jodi Montgomery, quien la ha tenido desde el año pasado, luego de que su padre haya sufrido algunas complicaciones de salud.

La estrella quiere impedir a toda costa, que ahora que su padre se ha recuperado, pueda volver a tener algún tipo de control sobre su vida. Y en esto que se viene, se ha masificado el apoyo moral de sus fans, resucitando así el movimiento #FreeBritney para clamar por su independencia. Sin embargo, la sorpresa fue que entre quienes la apoyan, apareció uno de los exmaridos de Spears, Jason Alexander.

El apoyo de Alexander

Alexander, amigo de la infancia de la cantante y se casó con ella el 2004 en Las Vegas, pero tanto la cantante como su familia decidieron anularlo, duró tan solo 55 horas. A pesar de ello, el ex esposo de la artista asegura que ha estado en contacto con ella a lo largo de estos años. De hecho, decidió viajar desde Nashville, lugar donde reside en la actualidad, hasta Los Ángeles, solo para formar parte de la concentración ante los juzgados.

“Esta es una situación desafortunada que ha estado en su vida durante mucho tiempo”, señaló a US Weekly, haciendo referencia al problema de la custodia. “Nos ha afectado a ella y a mí, y eso me hace parte de ello. He estado callado durante diez años, y siento que es un buen momento para dar un paso al frente ahora con el movimiento haciendo ruido y las audiencias de tutela en curso”.

Alexander afirmó que la tutela de Jamie Spears ha sido “negativa”. “Quiero ver a Britney obtener lo que se merece”, añadió.

Respecto a la audiencia, Alexander explicó que Britney se siente esperanzada en cuanto a que remuevan a su padre como tutor permanente. “Tiene esperanzas, pero ha estado pasando por esto por un tiempo, así que no sé si siente que podría haber algunos cambios (..) Personalmente, no tengo muchas esperanzas de que la tutela termine, pero tal vez se deshagan de Jamie y lo remplacen por alguien y quizás le den más libertad para hacer las actividades diarias. No lo sé. Es interesante ver qué tan controlada está la situación".

Por último, señaló también que aunque habló con ella este martes pasado, le gustaría tener más contacto con ella, pero uno de los puntos de la tutela es algo que se le ha prohibido.