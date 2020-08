Luego del reestreno del reality "¿Volverías con tu ex?" por las pantallas de Mega, varios personajes del programa volvieron a la retina de los fanáticos que disfrutan por segunda vez su emisión.

El programa fue lanzado originalmente en enero de 2016 y de inmediato se transformó en un éxito de audiencias, logrando atrapar a los televidentes con los conflictos y romances que se generaban en la casa en que se grabó.

El reality además mezcló integrantes chilenos con otros provenientes de Italia, Argentina o España, entre otros, de los cuales varios ya habían participado de otros programas en sus respectivos países. Una de las española que robó mirada en "¿Volverías con tu ex?" fue Gemma Collado, quien llegó al encierro como la expareja de Pascual Fernández, y llamó la atención por su personalidad, como también por su belleza y estilo.

Su vida actual

A cuatro años del reality, Gemma, quien es maquilladora forense, tiene 26 años y se destaca como influencer en España, sumando más de 980 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, donde comparte imagénes mostrando sus tatuajes y además se ha realizado algunos retoques en su cara y cuerpo.

Tras su paso por el reality, Gemma tuvo un fugaz matrimonio con un productor chileno, pero duró solo ocho meses. Posteriormente participó de otro espacio de telerrealidad de Mega, "Doble Tentación" en 2017, donde llegó como "jote" y se unió a la pareja de Ángela Duarte y Cristóbal Álvarez.

A pesar de que ya han pasado varios años, durante este 2020 Gemma y Ángela tuvieron un intercambio de mensajes a través de redes sociales por rencillas que parecen haber seguido en la realidad.

Todo comenzó cuando la española respondió preguntas en Instagram, donde una usuaria le preguntó por qué no sigue a Cristóbal Álvarez, expareja de Duarte, si en el programa se veía que eran muy buenos amigos. Tras esta pregunta, Collado aseguró que "me llevaba muy bien con él, pero imagino que su novia la loquita no le deja tener a nadie en sus redes que a ella no le guste", dijo en relación a Ángela, asegurando además que le copiaba las fotos.

Tras esto, Ángela también respondió: "Yo jamás he impuesto a Cristóbal en su momento a bloquear gente o que la deje de seguir. Podría seguirla perfectamente ahora y tener una amistad o quizás algo más, eso depende de él. Yo no controlo su vida", aclaró.