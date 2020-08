La polémica sigue luego de que Raquel Argandoña rompiera el silencio ante el caso de su hijo Hernán "Nano" Calderón, quien quedó con prisión preventiva por el delito de parricidio frustrado contra su padre Hernán Calderón.

Durante una entrevista emitida esta mañana, la animadora de televisión mostró su absoluto apoyo a su hijo, indicando que su hijo necesita tratamiento y que la cárcel no es el lugar donde el joven se deba rehabilitar sino que en una clínica psiquiátrica, entre otras cosas.

"Yo no lo justifico, pero lo que no entiendo es que un padre quiera meterlo a lá carcel, y él sabe que esa no era la intención"; señaló.

En la conversación, la animadora también se refirió a la actidud de su hija mayor, Kel Calderón, quien ha demostrado apoyo absoluto a su padre y ha expresado públicamente que "yo no tengo hermano", demostrando la mala relación con Nano.

Sobre la posición que ha tomado su hija, Argandoña señaló que "no la voy a criticar, soy madre de dos y los amo igual y tanto como apoyé a Kel en su juventud, también voy a apoyar a Hernán en esto. A los dos los amo y siempre voy a estar a su lado", expresó.

La reacción de Kel

Tras la entrevista dada por Argandoña, Kel Calderón no se ha referido a los dichos de su madre quien además confirmó que ambas no se hablan desde que sucedió el altercado e incluso le pidió perdón por televisión.

Sin embargo, a través de Twitter la influencer y egresada de Derecho dio una señal sobre lo que le parecieron las palabras de su progenitora. ¿Cómo? La joven le dio "me gusta" al comentario de un usuario quien escribió: "Raquel Argandoña es el típico reflejo de que las mujeres son las responsables de críar a hombres machistas. Ver a Raquel Argandoña llorar y defender al delincuente de su hijo por sobre todo, y darle la espalda a su hija @K3LCALDERON es machismo puro".

El post además va acompañado de una imagen se la serie Game Of Thrones donde aparece Cersei Lannister con su hijo mayor Joffrey Baratheon. El personaje de Cersei era una madre sobreprotectora que estaba dispuesta a hacer todo por su hijo, quien a la vez era un joven déspota y soberbio que pasaba a llevar a todos en su calidad de rey.