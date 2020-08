Luego de la audiencia de formalización contra Nano Calderón Argandoña, quien quedó con prisión preventiva por el delito de parricidio frustrado contra su padre Hernán Calderón, la madre del joven de 23 años, Raquel Argandoña, rompió el silencio.

En una larga conversación con el matinal Bienvenidos, Raquel expresó entre lágrimas que "me duele el corazón porque yo sé que mi hijo necesita tratamiento y creo que Hernán también lo necesita". "¡Es tu hijo Hernán, no puedo entender eso", agregó. Además, describió a su entornó como "una familia de mierda, todos necesitamos tratamiento".

Sobre la demanda por parricidio, Argandoña agregó que "no entiendo por qué un padre hace eso, él sabe que en la cárcel la mente de una persona no se rehabilita, él necesita tratamiento de profesionales".

"Él (Nano) no lo fue a asesinar, no lo fue a matar, fue un impulso al saber que su padre le había proporcionado tocaciones a su polola. El arrebato es por eso", aseguró. "Mi hijo está enfermo, necesita ayuda. Yo no lo justifico, pero lo que no entiendo es que un padre quiera meterlo a la carcel, y él sabe que esa no era la intención (...)", continuó.

Sobre la sentencia que recibirá su hijo en un futuro y las consecuencias que esto traiga, indicó que "esa pregunta es para el papá porque él es el que quiere secar a mi hijo en la cárcel (...) ¿Qué padre quiere ver a su hijo en la cárcel toda la vida?".

Su familia

Raquel asumió además parte de la responsabilidad de todo lo sucedido haciendo un mea culpa sobre la crianza que tuvieron. "Se quebró mi familia, me di cuenta que habíamos fracasado como papás, es una muerte en vida y es la peor. No es solo el golpe y el dolor de Hernán, sino también mi hija como se refiere a su hermano y pienso que nos moriremos y ella es su hermana mayor y qué va a ser de ellos después", dijo.

Además aseguró que ella en reiteradas ocasiones le dijo a su exmarido que Nano necesitaba ayuda sicológica, pero "cuando éramos familia Hernán no creía en los sicólogos y con el tiempo el encontró que sí necesitaba tratamiento, le prometi que lo iba a llevar y traté, pero no podía obligarlo. Yo le decía que teníamos que ayudarlo".

Argandoña además perdió la tuición de su Nano cuando era niño y que lo crió si padre, pero "si lo hubiese criado yo no creo que el desenlace hubiera sido distinto. Yo necesito trabajar para mantenerme y quizás veo lo que ahora tengo y me gustaría tener nada, pero tener una familia normal".

El castigo de Nano

Sobre la presencia de su hijo en una clínica psiquiátrica (donde cumplirá momentáneamente la prisión preventiva) contó que el joven llegó ahí luego de saber la demanda de su papá, pero que cree que "en este momento el mejor lugar donde puede estar es en una clínica porque lo necesita y después que vayamos entrando de a uno".

En cuanto a las críticas por un trato desigual de la justicia hacia el joven, ella consideró que "yo creo que va a haber igualdad y ya la ha habido. Ser mujer pública es una desventaja porque hacen una medida ejemplifacodra, pero lo único que le pido a la jueza es que mi hijo necesita ayuda".

Para ella, la mejor lección sería "un arresto domiciliario, que le pongan un brazalete, que lo obliguen a un tratamiento por un largo periodo y no solo él, toda la familia". "Lo unico que quiero es que se trate y sane, tiene 23 años y a lo mejor no puede seguir estudiando, pero si sana puede ser un nuevo comienzo", expresó.

"Soy mamá y uno conoce a suhijo, el "pelao" solo necesita tratamiento profesional porque la falla la tuvimos nosotros, nosotros fuimos responsables, también su padre. Para mi sería facil decir que no lo crie yo, yo asumo, ambos somos responsables", agregó.