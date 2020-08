La polémica entre Anuel AA, Ivy Queen y Karol G comenzó en 2019 cuando el puertorriqueño cuestionó los logros de "la caballota" e indicó que su novia era la única reina del reggaeton.

"Cómo me van a decir que una mujer que no pega una canción hace más de siete años es la reina del reggaeton ¡Los números no mienten!", señaló el cantante en ese entonces.

"Es un pueblo que sabe que existe una Queen de antes y después de las redes. O sea que cuando me han abordado del tema, que premio más grande que sea la gente que salga a abordar el tema o en defensa que yo misma", respondió la intérprete de "Yo quiero bailar", agregando además que no conocía ninguna canción de Anuel, pero sí de Karol G .

Ivy Queen además señaló que "la testosterona del género urbano es demasiado fuerte; quiere empeñarse en poner divisiones, en dividir a las mujeres, en medirlas por cuántos 'me gusta' tengan".

Desde ahí además los fanáticos de ambos lados comenzaron diversas peleas a través de redes sociales cuestionando o apoyando los dichos de Anuel, y defendiendo el legado de la histórica cantante de reggaeton quien fue de las primeras mujeres dentro del género.

El reencuentro

A un año de la polémica, Ivy, Anuel y Karol G se encontraron cara a cara en los Premios Juventud 2020 que se celebraron hace algunos días, donde los tres dejaron de manifiesto que los problemas parecen haber quedado en el pasado.

Y fue la misma Ivy Queen quien compartió el momento del encuentro a través de su Instagram donde además tuvo palabras para ambos. "Karol G te felicito por tus éxitos porque la lucha es mucha para nosotras como mujeres en este género", comenzó diciendo.

"Y a ti @anuel de Hombres rectos nacen acciones rectas en las faltas. Aparte nos reímos con cojones y reír es la medecina más cabrona que hay para mi. Y a ustedes Vecinos recuerden en este planeta las alternativas son infinitas, pero somos dueños de la opción que escogemos", reflexionó.

Ver cobertura completa