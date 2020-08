Este lunes se vivió el reestreno de "¿Volverías con tu ex?" uno de los realitys de Mega más recordados del último tiempo y que lanzó a la fama a varias figuras de la farándula nacional.

El programa fue lanzado originalmente en enero de 2016 y de inmediato se transformó en un éxito de audiencias, logrando atrapar a los televidentes con los conflictos y romances que se generaban en la casa en que se grabó.

Entre los participantes que quedaron en la retina del público se encuentran Camila Recabarren y Joaquín Méndez, una de las parejas que ganó más adeptos, quienes comenzaron una relación dentro del encierro y la continuaron afuera, pero que finalmente se separaron.

Tras el retorno del reality a las pantallas, Recabarren contó a través de su Instagram cómo vive el reestreno, algunos detalles que no se sabían de su negociación para entrar, y por supuesto palabras para Joaquín Méndez.

"Se pasó tan bien en este reality Volverías con tu ex...bueno... conocí gente bacan aunque no estemos en contacto pero eso lo agradezco de todo corazón porque hizo más amena la estadía ahí con tanto especimen raro", comenzó diciendo, agregando que "igual pelie más que la xuxa porque antes era más weonsita y saltaba de una" (sic).

Sus dudas para entrar

Camila contó además que desde chica le gustaban los realitys, pero en este "entrar con mi ex (Tatón Púrpura) fue brígido". "Yo no quería, me llamó caleta el jefe pa negociar y yo no no no ... imagínate con tu eeeeex po, ese término fue brigido esa relación fue brígida", detalló.

"Mi familia tampoco quería que entrara, pero yo estaba sola aperrando con la gorda (su hija) y dije... esa platica nos vendrá muy bien y nadie nos las dará... así que a trabajar miércale, total después chao con el que dirán .... vo anda y dalo todo y no pesqui al viejo y listo eso jajajajaja... Hasta me leí el tarot... y las cartas me dijeron entra no mas lo pasarás la raja aunque llegaras lejos no ganarás. La mina seca porque en verdad ganaba todas las pruebas y perdí la final", dijo entre risas.

La ex Miss Chile también le dedicó palabras a Joaquín Méndez indicando que "el Joaco lo mejor @mendezjoaquin de lo mejor ... hermoso por fuera ... hermoso por dentro y ese viaje fue gracias a ustedes", indicó respecto a las fotos que publicó del viaje que ambos realizaron a Cancún como premio del público.

Méndez por su parte respondió el post de Camila y bromeó diciendo "cómo no me dijiste que perdíamos la final!!! No hubiese entrenado tanto jajajaja te quiero pantera siempre un lugar en mi corazón", a lo que ella respondió coqueta "igual gue exceso de entrenamiento y sexo por supuesto jajaja ella".