Pa’que se entretengan y me hablen de otra cosa ! La vida sigue pero sigue a el son que toco yo a el son que yo decido como y cuando yo lo quiero y lo decido ! Hoy se termina un tema les guste o no y hoy comienza una nueva historia! Mañana tempranito los espero en la radio con el master @juliosanchezcristo 😘☀️ @video_latino #videolatino #embassador #actriz #producer #bussinesswoman Besos 😘 #Colombia #mexico #miami y hasta el más allá! #aliciamachado I’m the only one ☝🏻 good night 🌙