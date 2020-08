Una jugada arriesgada desató una verdadera batalla entre gigantes, y ahora tiene sus primeras consecuencias. Apple bloqueó el popular juego de Fortnite de su tienda App Store por conflictos en cuanto a los métodos de pago y tarifas, causando así la inhabilitación de millones de usuarios en el mundo a través de iOS.

Fue durante la jornada de jueves 13 que el gigante tecnológico estadounidense simplemente eliminó la posibilidad de instalar el juego en los dispositivos iOS y de actualizarlo. Así, cualquier nuevo jugador que quisiera entrar a través de su iPhone quedaría sin poder descargar el videojuego.

La movida de Apple no llega porque sí, sino que se da luego de una arriesgada jugada de Epic Games -creador de Fortnite- en protesta contra las tarifas de las tiendas de aplicaciones.

Se trata de la habilitación de un pago directo a la empresa desarrolladora de juegos, como opción para "saltarse" la obligación de pago de una comisión de un 30% que que tanto Google como Apple cobran a los desarrolladores por usar sus respectivas plataformas de pago.

E incluso se atrevió a potenciarla, porque Epic Games anunciaba un descuento permanente del 20% en los paVos (la moneda virtual del juego) si se usaba el método de pago directo, en vez de el de la plataforma de las empresas tecnológicas.

"Actualmente, no hay descuentos si los jugadores usan las opciones de pago de Apple y Google, donde Apple y Google cobran una exorbitante cuota del 30% en todos los pagos. Si Apple y Google bajan sus tarifas en los pagos, Epic pasará los descuentos a los jugadores", dijo Epic Games en un comunicado.

Cual "Corazón Valiente", Epic Games hizo su jugada contra un gigante, y Apple no tardó en responder fuertemente, sacando la aplicación de App Store y dejando el juego sin posibilidad de actualizarse, lo que dejará a millones de jugadores sin poder acceder a nuevo contenido.

En un comunicado a The Verge, Apple dijo que "Epic habilitó una función en su aplicación que no fue revisada ni aprobada por Apple, y lo hizo con la intención expresa de violar las pautas de la App Store con respecto a los pagos dentro de la aplicación que se aplican a todos los desarrolladores que venden bienes o servicios digitales".

Si bien Apple explicó que harán "todo lo posible para trabajar con Epic para resolver estas infracciones para que puedan devolver Fortnite a la App Store", no deja de ser una drástica decisión ante un juego que posee más de mil millones de usuarios que operan a través de dispositivos de la marca de la manzana.

Pero Epic no se quedó callado y también lanzó sus dardos, anunciando acciones legales pero también apelando a la historia de Apple. Primero anunció una querella por acciones monopólicas contra la marca tecnológica estadounidense, acusándolo de concentrar la distribución de contenido en el mercado de iOS y de conductas anticompetitivas.

Epic Games has filed legal papers in response to Apple, read more here: https://t.co/c4sgvxQUvb