Pituca sin Lucas fue la primera teleserie producida por el Área Dramática de Mega en 2014 y significó el debut de actrices como Mariana Di Girolamo y Montserrat Ballarin, pero además fue el semillero donde varias intérpretes dieron sus primeros pasos en producciones televisivas con pequeñas apariciones.

Li Fridman, Constanza Mackenna o Constanza Araya también participaron en la teleserie y más tarde las veríamos en otras producciones de Mega con recordados personajes como Esmeralda (Fridman en Papá a la Deriva), Antonia (Mackenna en Sres. Papis), o Toñita (Norambuena en PNP).

Otra de las que también apareció en un rol pequeño en Pitucas sin Lucas fue la actriz Romina Norambuena quien interpretó a Alejandra, compañera de carrera de Salvador Gallardo (Francisco Puelles), en quien está muy interesada románticamente y comienzan una breve relación.



Romina en Mega

Posterior a su aparición en Pituca sin Lucas, Romina fue parte del elenco de Pobre Gallo, donde dio vida a la cabo Daniela Morales.

Luego en 2017 y 2018, destacada fue su participación en Perdona Nuestros Pecadas donde personificó a Ingrid Ormeño, trabajadora de los Almacenes Quiroga. Recordada es la fuerte escena que protagonizó cuando tres hombres la atacaron y violaron, generando miles de reacciones en la audiencia.

La escena causó gran impacto por la crudeza y realismo con que se realizó. Incluso, la actriz expresó en aquella ocasión que ha sido "lo más difícil que he hecho en televisón". Norambuena se preparó escuchando musica de Pedro Aznar, Violeta Parra y Victor Jara. "No eran canciones para llorar, el objetivo era que la música me conectara con cierta emotividad y con un estado de concentración", indicó, añadiendo que además vio por segunda vez la recordada escena de Mónica Belucci en "Irreversible", cinta que caúsó polémica por una explícita escena de violación.

En el año 2019, se suma a la teleserie vespertina Isla Paraíso, encarnando a Érika, una mujer que llega a esta particular isla en busca de su hijo perdido, a quien creyó muerto.

