Pensaba no subir este video, porque me daba pudor, o porque en realidad intento cuidar mi intimidad y vida personal. Pero, siento que han pasado muchas cosas entre nosotros, y sea cual sea nuestro destino, estos son los momentos que me hacen sentir que lo más fuerte y hermoso está en la profundidad de nuestros sentimientos. Porque el amor NUNCA debiese de ser juzgado. Porque es UNA NECESIDAD. Porque el amor sana, construye y es un acto político si se vive en libertad. @camilozicavo ... Porque el mundo, necesita más amor, amor en todas sus formas, contrastes y colores. #pride ... 🏳️‍🌈💞 Les amo, por siempre. 💞🏳️‍🌈