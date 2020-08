View this post on Instagram

Y es que ni siquiera se como explicarlo, pero es mi HÉROE 🥺🤍 Es mi roca de fuerza, de valentía, de seguridad, es mi mayor ejemplo y siento su respaldo y su protección en cada uno de los segundos de mi vida. Jamás podría poner en palabras la admiración profunda que siento por este ser humano y el orgullo infinito que me provoca ser su hija, porque fuera de lo BRILLANTENTEMENTE INTELIGENTE que es, tiene un corazón de abuelita que es ridículo de lindo y lo lleva a emocionarse con las cosas más chiquititas ♥️🙌 . Papá, hoy solo quiero decirte que tenerte a mi lado me hace sentir que nada jamás podría dañarme y te agradezco hasta lo más hondo por ser mi brújula de justicia y que me hayas enseñado el valor de los actos que nos definen como personas ♥️ . Hoy quiero decirte que te amo con todo todo todo mi corazón y solo espero morirme antes que tú porque no me puedo imaginar una vida en la que no te tenga conmigo🥺🙏 Feliz día Papá, yo se que me encontrarías SIEMPRE @hernancalderon Pd: AMO tu look de cuarentena 🙌 MUY FELIZ DÍA A TODOS SUS PAPAS! ♥️♥️♥️♥️♥️♥️