"Gira" es el nuevo sencillo estrenado por Denise Rosenthal y es parte del adelanto que la artista chilena ha revelado de su próximo disco. Su nueva canción habla de levantarse con la frente en alto en estos tiempos complejos, la resiliencia y celebrar la fortaleza, letra diferente a lo presentado por la cantante anteriormente donde recurría a tópicos de empoderamiento femenino o autoaceptación.

"Siempre he sido honesta con los procesos internos que voy viviendo y así traspasarlos en mis letras", expresó Denise a Meganoticias.cl. "La resiliencia es una caracterísitca que he intenado fortalecer a lo largo de mi vida y que me ha permitido llegar a donde estoy y también una característica de nuestra esencia chilena latinoamericana", añadió.

El video de su canción fue grabado en plena pandemia, tiempo en el cual también ha trabajado en su nuevo álbum, situación que no ha sido fácil. "Ha sido complejo porque hemos tenido que conectarnos con la capacidad de adaptarnos, son tiempos de transformación, de cómo nos comunciamos y nos volvemos a conectar", explica.

Las redes sociales

La intérprete de "Agua segura" cuenta que las redes sociales le han permitido mantenerse en contacto con su público, y también han favorecido al entretenimiento y la cultura para poder "desenvolvernos de manera más sana", considerando el contexto.

Su actividad en plataformas como Instagram o TikTok la ha convertido en una de las figuras chilenas con más seguidores, ya que además está constantemente compartiendo momentos de su vida o de su trabajo. "Lo hago súper planificado, sé y entiendo que mis redes sociales son parte de mi trabajo, una manera de seguir comunicada con las personas que les gusta lo que hago. Yo sé lo que quiero comunicar y lo que quiero entregar, y lo que no, lo mantengo reservado, hay momentos que lo suelto, pero mi espacio íntimo lo cuido", señala.

"Tengo que respetar mi espacio personal, si no me enfermo. El hecho de tener la exposición está en constante juicio y cumplir con expectativas nos puede enfermar, la salud mental es fundamental", considera.

Por lo mismo, si bien señala que las críticas y trolleos no le son indiferentes, sí ha aprendido a llevarlas e incluso entenderlas. "No me lo tomo personalmente, ni lo positivo ni lo negativo, me cultivo a mí misma y al tener la certeza de quién soy, menos me afectan los comentarios. Es difícil, yo soy sensible y lo que hago tiene una intención de querer ayudar y aportar, y me apena que por ahí la gente no se conecte con eso, pero también entiendo que hay gustos para todos", señala.

Cámara increíble

La cantante chilena protagoniza además un comercial para una marca de teléfonos, donde interpretó el jingle "cámara increíble" que por estos días aparece repetidas veces en la TV o publicidades de internet, convirtiéndose en viral con memes e incluso siendo odiado por muchos que no lo pueden sacar de sus cabezas.

"No me lo esperaba, yo hice esta publicidad y dije 'qué bacán que me llamen y ojalá se valore el producto nacional ya que era una campaña internacional' y me eligieron a mí, fue una experiencia divertida", cuenta, agregando que "no veo tele y tampoco dimensiono cuánto lo pasan, perdonen, no depende de mí, pero la verdad me lo tomo con humor. Ojalá que la gente no solo me recuerde por eso y que ya pase", dijo entre risas.