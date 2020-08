A pocas semanas de haber habilitado la opción de enviar stickers animados, la plataforma de WhatsApp anunció que regulará su funcionamiento y estableció un nuevo límite de envío de este recurso visual.

La plataforma perteneciente a la compañía estadounidense Facebook precisó que los usuarios de la App podrán enviar stickers animados que tengan un peso máximo de un megabyte.

La medida se aplicará tanto para el sistema Android como para iOS, precisó el sitio especializado en tecnología WABetainfo.

Sin embargo, las restricciones no sólo se limitan al tema del peso de los stickers, la aplicación también advirtió que se penalizará la difusión de estas calcomanías con contenido para adultos.

Según sostiene WABetainfo, WhatsApp había tomado la decisión de limitar el envío de estos elementos gráficos porque detectó que al habilitar esta función, muchos equipos comenzaron a presentar problemas de rendimiento, principalmente por el peso de los stickers.

Sumado a este inconveniente la plataforma tuvo problemas legales con productoras de películas animadas como, por ejemplo, los realizadores de Shrek, quienes acusaron a la App de violar sus derechos de autor al facilitar a sus usuarios imágenes de la cinta.

En este sentido, el portal Fayerwayer.com manifestó que si el usuario desea hacer un sticker con alguna escena de una película reconocida, tendrá que asumir el riesgo de que WhatsApp lo descubra y lo penalice.

Aunque la compañía que maneja la plataforma ya informó sobre estas nuevas regularizaciones, se desconoce la fecha exacta en la que se harán vigentes.

WhatsApp has recently introduced a new limit for sending animated stickers: when the sticker is too large, it won't be sent/forwarded, so certain users cannot create bad stickers irresponsibly.

The size limit may vary according to the platform, but generally it's 1MB per sticker.