Luego de tres décadas, José Luis "El Puma" Rodríguez recordó la noche que cantó para el narcotraficante Pablo Escobar, en una fiesta que duró tres días. El cantante explicó a Listín Diario que lo llevarón a un hotel, le dijeron que tenía que cantar a oscuras y no le dieron la opción de negarse.

Según el artista, nunca supo que cantó para el narco, solo sabía que todos fueron a cantar allá. "Canté. No vi a nadie, no sentí aplausos. Incomodísimo. Cantaba y cantaba, pero estaban lejos, yo no sentí a nadie".

El artista confesó que no fue grata la experiencia, ya que él necesita compartir con su público. Además, aseguró que el dinero que se gana en ese tipo de fiestas es “un dinero amargo”

El Patrón del Mal

Uno de los capítulos más recordados del Patron del Mal es la apoteósica fiesta que organizó Escobar para celebrar la liberación de la hermana de los Motoa, sus socios, luego de un largo secuestro.

En esta celebración aparece el cantante venezolano “El Pantera” como núcleo especial de la noche. Sin embargo, hubo una parte del capítulo que fue considerada una de las más emblemáticas. Esta mostraba al cantante seduciendo a la esposa de Pablo, quien al darse cuenta, reaccionó y lo echó de su fiesta.

Si este hecho quedó en la duda si pasó o no realmente, fue el mismo "Puma" quien entregó su versión en la entrevista que tuvo hace unos días, con el medio Listín Diario.

En esta, recalcó que no existió escena de celos del propio Pablo Escobar ni que tampoco fue expulsado del lugar, como aparece en este capítulo.