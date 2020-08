Fernanda Ramírez, intérprete de Camila en Papá a la deriva, Augusta en Perdona Nuestros Pecados y Antonia en Pituca sin Lucas de Mega, ha reaparecido en las pantallas debido a la reemisión de las teleseries en que fue protagonista. Por eso, sus seguidores se han preguntado cómo luce en los últimos meses.

Algo que llamó la atención entre sus seguidores, es que tiene un emprendimiento con su pololo que consiste en cuidar y vender plantas. En entrevista con LUN, cuenta que la incentivó a tener este emprendimiento.

Les presento mi emprendimiento @lavenusdelasplantas ❤️ fruto del trabajo de varios meses y mucho amor ❤️ les invito a seguirnos :) www.lavenusdelasplantas.com Agradecimientos al todo el equipo @juanjoseramdohr @andrea_ramdohr y @anibalvalck A post shared by Fernanda Ramírez (@lafernaramirez) on May 8, 2020 at 9:23am PDT

¿Cómo surgió este emprendimiento?

A la actriz siempre le han gustado las plantas pero, según cuenta “cuando quedaba a cargo de una, por alguna razón, terminaba muriendo”. Sin embargo, hace dos años un suceso en su vida le permitió tener un mayor acercamiento hacia estas.

“Hace dos años me separé (del actor Francisco Dañobeitía) y caí en una depresión. Aparte de hacer una terapia convencional, comencé a cuidar plantas a modo de terapia paralela. Me empezó a gustar el tiempo y el cuidado que les dedicaba, el ritual de regalarlas y cortarles las partes muertas. Comencé a conocerlas y cultivarlas más y más. Como mis amigos me veían que estaban lindas me pedían que les vendiera y así partió la idea” resumió Ramírez.

Yo no nací con "la mano verde". Era el tipo de persona que cuando tenía una planta no pasaba la semana de vida. O no las regaba, o las regaba mucho, o que se yo! A los 27 años la vida me pego una cachetada, de esas que no se ven venir. Que no están en los planes. Entré en una profunda depresión y me negaba a usar fármacos porque creía, y creo aún, que tapar el síntoma no soluciona el problema de fondo. Así, por dos años, empecé una terapia que me llevó por distintas personas, psicólogos, médicos de cabecera, astrólogas, canalizadores, etc, etc! Sin embargo, la persona que me presento a mi terapeuta definitiva llegó por rebote, por esas casualidades nada azarosas de la vida. La @andrea_ramdohr es la niña de las Plantas, la real. Una tarde se le ocurrió a ella y a su hermano arreglar mi jardín. Yo acepte, un poco incrédula de que fuera a durar, pero nos lanzamos. De a poco, la Andrea me fue presentando a sus amigas verdes. Me impresionaba mucho la conexión que tenía con ellas y su manera de expresar sus conocimientos. Para ella de verdad las plantas eran sus amigas, eran más que una decoración o un accesorio. Estaba completamente consciente de que tenían vida y que generaban en ella un impacto con sus energías y viceversa. Lentamente me fui encantando de mis momentos con ellas. De tocar la tierra, de ensuciarme. Después me fue gustando el hecho de tener que tomarme un momento del día para revisarlas y regarlas. Con el tiempo este compromiso se volvió sagrado. Me di cuenta de que cuando les ponía atención mi ansiedad bajaba y por alguna razón era capaz de poner en perspectiva las cosas. Hoy por hoy siempre que me siento extraña, fuera de lugar y al borde de un ataque de ansiedad toco la tierra. Las plantas me calman, me enraizo con ellas. Han sido mi mejor terapia, la mejor manera de conocerme ha sido conocerlas. Y les doy las gracias 🙏🏻 Si nunca has tenido plantas dales una oportunidad, no es necesario que tengas un patio ni que armas una selva.Prueba con una y ve que pasa ❤️ Para ver mis plantas ingresa al link en la BIO ❤️ #plantas #jardinear #plants #plantasdeinterior #plantasdecasa #plantasmedicinales A post shared by La Venus de las Plantas 🌱 (@lavenusdelasplantas) on May 7, 2020 at 6:05pm PDT

No obstante, este emprendimiento comenzó oficialmente en plena pandemia, específicamente en mayo de este año. Decidió hacerlo junto a su pareja, el cineasta Juan José Ramdohr, su cuñada, Andrea Ramdohr, y el pololo de ella. “Cada uno aporta desde sus conocimientos”, dijo.

La cuenta de Instagram que crearon funciona como un blog, ya que va contando la relación de la actriz con dichas plantas, y la página web, para mostrar los productos a la venta y sus respectivos precios, pero también tienen insumos para jardinear.

Peperomia Pepperspot Con ella fue a amor a primera vista! Me causó mucha gracia la manera en que colgaba y tenía un macetero en la casa que hacía un año esperaba por su compañera ❤️ De la familia Piperaceae es ideal como planta colgante. No requiere de demasiados cuidados, un buen sustrato, buena luz, incluso aguanta algo de sol. Crece rápidamente llenando las macetas, podría incluso usarse de cubresuelo. Quieres una planta? Ingresa al link en la BIO ❤️ #plantas #jardinear #plants #plantasdeinterior #plantasdecasa #plantasmedicinales A post shared by La Venus de las Plantas 🌱 (@lavenusdelasplantas) on May 5, 2020 at 4:38pm PDT

“En abril nos fuimos a la casa de mi mamá en Buin para estar más acompañados y poder tener más control sobre las plantas” explicó. Su madre les prestó un pedazo de terreno donde construyeron un invernadero con puertas y ventanas recicladas.

“Fue un mes de trabajo y costó porque es más difícil conseguir cosas en plena pandemia, recorrimos áreas rurales para encontrar materiales reciclables”, explicó sobre lo que fue su trabajo al comenzar con este emprendimiento.

La actriz indicó que les ha ido bien, y que siente que se mantendrá porque, según ella, la gente necesita conectarse con las plantas. Además declaró que su idea es que se convierta en un sostén de sus ingresos. Teniendo así dos tipos de ingresos, su trabajo en el área dramática y su actual negocio, explicando así que “a los actores a veces nos va muy bien y después no tanto”.

¿ Qué tan fundamentales fueron como terapia?

“Fueron fundamentales”, aseguró, explicando que cuando se termina un proceso largo, viene la etapa de reencontrarse con uno misma, y en este, “las plantas han sido mis mejores compañeras porque me han mostrado hacia donde quiero ir y la importancia de la tierra”.

“Vivimos en un sistema híper apurado y con mucha presión por alcanzar el éxito. Las plantas han enseñado a disfrutar más el presente” señaló.