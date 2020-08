La buena relación entre la animadora Millaray Viera y el músico Álvaro López, quienes son expareja desde 2011 y tienen una hija en común, quedó demostrada durante esta cuarentena cuando ambos pasaron varias semanas de encierro juntos.

Ya hace algunos meses, la hija de Gervasio señaló que la relación entre ambos "es algo que se va construyendo que requiere harta voluntad no solo de mi parte, también de él".

Y ahora, López, en conversación con Velvet, contó cómo fueron los días de cuarentena con su exmujer y con su hija Julieta quien también muestra gran talento musical. "Trato de no empujarla, de no decirle 'escucha esto que me gusta a mí'. Trato de que el ambiente en donde ella vive sea musical", dijo.

"Es súper afinadita, desde chiquitita cantaba muy profesional canciones de Los Prisioneros. Nunca le he inculcado la música, sino que la música ha estado alrededor de ella todo el rato. Y sin que nadie le pidiera, empezó a hacer canciones, a tocar el piano sin que nadie le dijera", contó.

El encierro con su ex

Sobre los días de aislamiento social en la casa de Millaray, además de compartir música, ambos compartieron los quehaceres del hogar y con humor señaló que a cambio de que se quedara ahí, él debía barrer toda la casa.""Le hice aseo todas esas semanas, me tenía de nana mal. Barría, lavaba, hacía todo. Pero yo feliz", indicó entre risas.

"Limpiaba, hacía el aseo, plumero. Claro, me ponía la pañoleta en la cabeza, mi delantalcito y empezaba a barrer. Y lo bacán es que la Milla tiene un piano ahí. Entonces, es llegar y sentarse al piano todos los días. Bacán", dijo.

😂 que eri patúo @Alvaro_LopezP

Con suerte lavabai los platos! 😂😂😂 igual te quiero. https://t.co/5wSfF8cAOH — Millaray Viera (@milla_viera) August 1, 2020

Antes tus declaraciones, Millaray compartió un tuit respondiéndole: "que eri patúo @Alvaro_LopezP Con suerte lavabai los platos! igual te quiero", mientras él le replicó "Jajajajajaja!!! Así nomás era, caurita! Jaja! Yo también te quiero igual". "Un abrazote, Esperancito!", finalizó ella.