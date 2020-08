¿Qué pasó?

El lanzamiento de la nueva PlayStation 5 es uno de los momentos más esperados por los fanáticos de los videojuegos, quienes aguardan por su salida al mercado, que se produciría a fines del 2020.

Siendo ya conocido el aspecto de la nueva consola de Sony, uno de los detalles más relevantes que todavía se mantienen en secreto es el precio del dispositivo.

¿Cuándo se revelaría el precio?

Sin embargo, para los más ansiosos, el valor de la PS5 podría ser revelado muy pronto, según informa el diario La República.

Este anuncio se podría producir durante el evento State of Play, el cual podría efectuarse entre la primera y segunda semana de agosto.

Esta posibilidad se basa en una publicación del periodista especializado Jeff Grubb, quien en su cuenta de Twitter subió un calendario con algunos eventos de videojuegos y tecnología que se realizarán durante agosto.

I have found the obelisk hidden within Jeff Grubb's Summer Game Mess, and I now travel the universe reborn in the light of video games. It kinda sucks. pic.twitter.com/Q1rS5baY3K — grubbsnax is back (@JeffGrubb) July 31, 2020

¿Cuánto costaría la PS5?

Se estima que la nueva PlayStation 5 con lector de disco tenga un valor de entre 499 y 549 dólares, es decir, entre 377 mil y 415 mil pesos chilenos.

En tanto, la PS5 en su edición digital, no apta para videojuegos físicos, podría tener un precio que partiría en los 399 dólares, poco más de 300 mil pesos chilenos.

Hay que precisar que estos serían los valores que la consola tendría en el mercado estadounidense y europeo, los cuales podrían variar en su comercialización en Chile.

Ver cobertura completa