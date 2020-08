Desde el 2018 que la NASA se mantiene alerta frente al asteroide 2018 VP1, el cual fue descubierto en el mencionado año orbitando cerca de la Tierra y podría impactar a principios de noviembre de 2020 al planeta.

La roca forma parte de los conocidos "Objetos cercanos a la Tierra"; en este grupo se encuentran los meteoritos que están a menos de 1.3 unidades astronómicas del sol.

El asteroide 2018 VP1 mide aproximadamente 2 metros de diámetro, 91 centímetros de ancho y tiene un peso de 15 kilogramos, de acuerdo a los cálculos hechos por la agencia espacial.

La roca espacial viaja a una velocidad de más de 34 mil kilómetros por hora y tendrá su punto más cercano con la Tierra el 2 de noviembre de 2020. La probabilidad de que impacte a la Tierra es 1 a 193, declaró la Agencia Espacial Europea.

The second most likely asteroid to strike Earth is 2018 VP1. A tiny little thing, it is estimated to be just 2.4 m in diameter and has a (relatively) high chance of striking Earth in November this year of 1 in 193 #SpaceCare💙#PlanetaryDefence🌍 pic.twitter.com/fYI9Dk3mXt