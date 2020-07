¿Qué pasó?

La Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) informó la existencia de un asteroide que tiene probabilidades de impactar contra la Tierra durante este año.

El asteroide en cuestión tiene por nombre 2018 VP1 y tiene una probabilidad de 1 en 193 de penetrar la atmósfera terrestre.

¿Qué dijo ESA?

La buena noticia es que este cuerpo celeste rocoso tiene un diámetro de solo 2.4 metros, por lo que, en caso de impactar en el planeta, las consecuencias que puede generar son bastante menores.

“(2018 VPN) Es una cosa pequeña, se estima que tiene solo 2.4 metros de diámetro y tiene una probabilidad (relativamente) alta de golpear la Tierra en noviembre de este año”, afirmó la Agencia Espacial Europea en sus redes sociales.

2️⃣ days til #AsteroidDay!



The second most likely asteroid to strike Earth is 2018 VP1. A tiny little thing, it is estimated to be just 2.4 m in diameter and has a (relatively) high chance of striking Earth in November this year of 1 in 193 #SpaceCare💙#PlanetaryDefence🌍 pic.twitter.com/fYI9Dk3mXt — ESA Operations (@esaoperations) June 28, 2020

¿Cuándo llegaría a la Tierra?

La fecha estimada del posible impacto del asteroide contra la Tierra es el próximo lunes 2 de noviembre.

Pese al tamaño menor de 2018 VP1, la ESA señala que estos objetos “regularmente alcanzan la superficie de la Tierra”, aunque siempre dependiendo de su composición.

El organismo, además, informó que está efectuando investigaciones sobre los “procesos físicos” que sufre un asteroide “cuando ingresa a la atmósfera terrestre a velocidades superiores a los 11 kilómetros por segundo (39.600 km/h)”.

Otro asteroide con altas probabilidades de impacto

2018 VP1, sin embargo, no es el cuerpo celeste con más posibilidades de impactar contra el planeta, ya que ese lugar corresponde al asteroide 2010 RF12, de 8 metros de diámetro y que sí podría ocasionar algún daño. Se cree que podría colisionar en el año 2095, según un análisis realizado por ESA.