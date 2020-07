Los nuevos cambios que implementó WhatsApp en su configuración serían de gran alivio para todos aquellos que son parte de un grupo de conversación donde están por compromiso o simplemente hablan mucho.

La App de mensajería anunció esta semana que ha decidido habilitar la opción de silenciar para siempre chats y grupos de conversación, a diferencia del máximo de un año que dejaba actualmente la aplicación.

En las últimas betas de WhatsApp, informa el portal WABetaInfo, ya aparece la opción "Para siempre" a la hora de eliminar las notificaciones de un chat grupal y, además, desaparecería la restricción de un año ya que no tendría sentido.

📝 WhatsApp beta for Android 2.20.197.3: what's new?



Spotted a new feature under development that adds "Always" as new option to mute chats and groups!https://t.co/WGiugtc9SG



NOTE: This feature isn't available yet and it will be enabled in a future update.