Una angustiante situación es la que vivió la cantante y animadora de Mega, María José Quintanilla, quien dio a conocer el impasse a través de su cuenta de Instagram (@mjqoficial) con una importante reflexión.

"Coté" contó que "viví una experiencia que nadie debiera tenerla" durante este martes cuando sufrió un intento de encerrona, en que "un auto se me cruzó e intentaron quitarme el mío".

La intérprete señaló que "me sentí vulnerable y muy pequeña. Estuve asustada todo el día", pero afortunadamente la situación no pasó a mayores y no le hicieron daño ni lograron quitarle su vehículo.

La reflexión

Ante lo sucedido, Quintanilla expresó que "sólo quería compartir que sentirnos frágiles también es parte de nuestra fortaleza. A veces nos rompemos, a veces nos quebramos, pero podemos salir adelante. Ser frágil no te hace menos fuerte".

"Lo importante es que después de tomarnos ese tiempo, volvamos a sentir tranquilidad y confianza en nosotr@s !", agregó en un posteo donde comenzó señalando que "la fuerza está en ti".

Su publicación recibió el cariño y apoyo de sus seguidores, como también de sus amigos como Begoña Basauri quien le comentó "mi Cote" Chanchita mía, te quiero mucho".