View this post on Instagram

#desafioaceptado x @flacapelusa Me tomaré la atribución de agregarle algunas palabras para todas mis compañeras de género que ven en este desafío un hermoso acto de sororidad: Que no se nos olvide este sentimiento a la hora de hacer prejuicios estereotipados, que van mucho más allá de juzgarnos por nuestra apariencia o vestimenta. X trabajar en la tele me llegan todo tipo de prejuicios a diario y a pesar de que creo que me he hecho fuerte para enfrentarlos (no siempre), me hacen tomar consciencia de aquello a lo que nos enfrentamos las mujeres todo el tiempo. Si bien la mayoría de esos juicios vienen de mujeres prisioneras de ideas machistas y sin sustento, debo decir que las que alzan la voz para defender con vehemencia de estos ataques disfrazados de santa moral, son en su mayoría mujeres también, mujeres empáticas, generosas y luchadoras, tan cansadas como yo de estos prejuicios. Juicios de una madre a otra, por no criar a sus hijos como ella lo haría y llamar “valores” a aquello que según su prisma lo son, no entendiendo que todas somos diferentes. Juicios e interpelaciones a las que no quieren ser madres. Juicios a las que se mantienen en una relación de pareja abusiva y arrastran a sus hijos a ello, “le debe gustar que la traten así” y a la vez juicios a las que salen de una relación que sin saberlo puede ser insana “porque es una inestable, una loca y le hace daño a los hijos seprándose”, juicios que jamás se le hacen a un hombre. Juicios por volver a emparejarse y exponer a tus hijos al terrible suplicio de verte feliz y amada. Juicios x flacas, x gordas, x no querer salir con nadie, x vivir la sexualidad libremente. Juicio a la que ama a una mujer. Juicio a la que le tiene miedo a vivir y lo hace a la sombra de alguien, juicio a la que es libre y no depende de nadie. Juicio a la que habla fuerte, a la que opina claro. Utilicemos esta sororidad generalizada que nos ha regalado el recuerdo de Antonia y digamos #NoMasJuicios #NoMasPrejuiciosEsteriotipados y les propongo que cuando de aquí en más veamos a alguna mujer siendo juzgada, la defendamos! No callemos! Demostremos que somos más.