In 2019, the Chilean protest song 'A Rapist In Your Path' rattled the world. @lastesis now face fraudulent charges by Chile's National Police. Sign the petition in my bio and show @sebastianpinerae the world is watching. Drop the charges! #WeareLASTESIS En 2019 la canción “un violador en tu camino” estremeció el mundo. Ahora @lastesis estan siendo injustamente acusadas por la policía nacional Chilena. Firma la peticion en mi Bio y muestrale a @sebastianpinerae que el mundo esta mirando. Que pongan fin a estas acusaciones fraudulentas! #somosLASTESIS