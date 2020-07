"Tuve que aprender desde encender un computador hasta manejar un Zoom. Uno puede aprender, hay que tener paciencia", afirmó el actor Héctor "Tito" Noguera cuando fue consultado de cómo ha tenido que adaptar su día a día a la cuarentena a causa de la pandemia por el coronavirus.

Durante su participación en el espacio "Mi vida en pandemia: Conversemos de Salud Mental", conducido por el doctor Pedro Maldonado y organizado por la Universidad de Chile, el actor aseguró que aunque no ha sido fácil el encierro, en situaciones extremas de este tipo el ser humano logra aprender y reinventarse.

"En situaciones difíciles, el ser mayor, además del estar solo, no ayuda mucho porque hay esa sensación de que te quieren dejar a un lado. Es difícil soportar eso, pero una manera de defenderse es no permitir que tu mente te lleve a estos pensamientos; hay que tratar de pensar en cosas positivas", manifestó Noguera en un streaming por Facebook Live.

"Historias de cuarentena"

El actor apuntó que durante el encierro también hay que valorar los buenos momentos que se tienen durante el día. "Una ventaja del no poder salir es que te ayuda a revalorizar las cosas que tienes al lado y que habías olvidado, por ejemplo, un buen libro", dijo.

Sin embargo, Noguera apuntó que siempre estará esa "incertidumbre de no saber qué va a pasar o con qué nos vamos a encontrar (...) Indudablemente no todo el día se está con el mismo ánimo; hay también momentos de más melancolía y de pensamientos negros".

Por otra parte, el artista comentó cómo fue su experiencia en la serie de Mega "Historias de Cuarentena", la cual terminó a principios de este mes de julio.

"Fue interesante cuando me llamaron de Mega y me dijeron que iban a hacer esta teleserie, no me imaginaba cómo podía ser hasta que probamos y lo hicimos. Me di cuenta que era posible (...) Descubrí una nueva plataforma, y que es otra forma de comunicación", señaló.

"Me pareció interesante este desafío y me dan ganas de seguir experimentado en esta plataforma; no para reemplazar al teatro, pero sí es una oportunidad interesante de internalizar", cerró.