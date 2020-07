Tras el polémico lanzamiento de su campaña presidencial el pasado fin de semana, el rapero Kanye West continúa dando qué hablar sobre todo luego de una serie de mensajes en Twitter.

A pesar de que la mayoría de los tuit que publicó fueron eliminados posteriormente, varios de ellos se alcanzaron a viralizar, como su comparación con Nelson Mandela quien fue el primer presidente negro de Sudáfrica luego de estar encarcelado por casi tres décadas bajo el Apartheid.

Pero uno de los que más dio qué hablar tiene que ver un mensaje en que hacía alusión a su esposa, Kim Kardashian, y a la película Get Out. Recordemos que en su evento de campaña, West hizo referencia entre lágrimas a una decisión que dijo que había tomado con su mujer de no abortar el embarazo de North, su primera hija.

Su tuit

Respecto a lo anterior, Kanye tuiteó que "Kim estaba tratando de volar a Wyoming con un médico para encerrarme como en la película Get Out porque yo lloraba para salvar la vida de mis hijas ayer". Minutos después escribió "todo mundo sabe que la película Get Out es acerca de mí".

"Si me encierran como Mandela ya sabrán por qué", escribió en otro tuit. Parte de los mensajes también hacían referencia a Kim y su madre, Kris Jenner, para que lo contacten en su rancho en Wyoming.

Respecto a estas últimas, escribió: "Kriss, no juegues conmigo y esa calma no está permitida alrededor de mis hijos. Intentarás encerrarme". Posteriormente disparó contra su mujer señalando que "pongo mi vida en Dios para que la mamá de North nunca la fotografíe haciendo Playboy y eso está en Dios, estoy en el rancho... ven a buscarme".

A pesar de que todos los extraños mensajes del rapero fueron borrados, el único que quedó es "las niñas West nunca harán Playboy", donde aparece él con sus hijos.