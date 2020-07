View this post on Instagram

#sussexnews ‘Republic’ um grupo anti-monarquista apresentou uma queixa contra a Sussex Royal Foundation e a Royal Foundation por “uso indevido de fundos, falta de independência e conflito de interesses.” Um porta-voz do Sussex Royal disse: “As subvenções feitas à organização sem fins lucrativos Travalyst destinam-se ao desenvolvimento contínuo de projetos que apoiarão comunidades, vida selvagem e meio ambiente por meio de viagens e turismo sustentáveis. Todas as subvenções foram feitas de forma imparcial e objetiva, em total conformidade com os requisitos de governança, e foram relatados de forma transparente, em total conformidade com os regulamentos.” Um representante da Royal Foundation acrescenta que as doações devolvidas a Sussex Royal (para apoiar o trabalho de caridade do Duque e a Duquesa, incluindo Travalyst) “estavam totalmente alinhadas com os requisitos de governança e foram relatadas de forma transparente.” Um porta-voz da equipe jurídica do Duque de Sussex, Schillings, divulgou uma declaração sobre "falsas alegações" feitas por ‘Republic’ (que eles argumentam que deveriam ter seguido as diretrizes da Comissão de Caridade de que uma queixa deveria ser feita primeiro à instituição de caridade em questão), em parte eles disseram: “O Duque não tem nem nunca teve nenhum interesse financeiro pessoal em seu trabalho de caridade. O interesse sempre foi claro: apoiar os outros e fazer uma diferença positiva.” (Veja completo no nosso blog, link na bio)! Um porta-voz do Duque chama as alegações de “uma tentativa de atacar e minar” o trabalho de caridade dele. A equipe dos Sussexes acrescentou que uma carta legal para responder formalmente ao grupo anti-monarquia será emitida em breve. 📸 Vogue 💻 Omid Scobie