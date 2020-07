Los científicos y astrónomos de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) estárán en alerta este viernes 24 de julio debido a que un asteroide de 170 metros que se acerca a la Tierra y que fue definido por la entidad como "potencialmente peligroso" para nuestro planeta.

El fenómeno denominado 2020ND es una roca espacial gigante y para entender la real dimensión de su tamaño, es casi 1,5 veces del porte del emblematico London Eyes, la afamada atracción turística del Reino Unido y que tiene 135 metros de altura.

Y sobre su proximidad con nuestro planteta, la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA) indicaron que "el asteroide hará su aproximación más cercana a la Tierra el 24 de julio, cuando estará dentro de sólo 0.034 unidades astronómicas (UA), es decir, 5.086.327 kilómetros de nuestro planeta".

