¿Qué pasó?

La NASA siempre está alerta en torno a cualquier objeto espacial que amenace el planeta Tierra en un futuro cercano, y también, en uno más lejano.

Es por esto que en 2016 enviaron a la órbita la sonda Osiris Rex, con la misión de retirar una muestra del asteroide Bennu, que podría impactar al planeta en 115 años más.

Durante las próximas semanas, la sonda, con un brazo retráctil monitoreado desde la NASA, extraerá fragmentos rocosos desde el asteroide, con el fin de estudiar la composición de este objeto que amenaza a las generaciones futuras.

Lo que se sabe de Bennu

Bennu, el asteroide que en 150 años más podría impactar contra la Tierra, está integrado por más de 200 rocas de 10 metros de diámetro, lo que lo hace alcanzar un volumen total de 500 metros de grosor.

Este objeto espacial se formó por piezas que se desintegraron de un cuerpo mayor y se unieron producto de la fuerza de gravedad. Los cráteres tienen entre 10 a 150 metros de diámetro.

This is the highest-resolution mosaic of primary sample site Nightingale and shows the site at 0.2 inches (4 mm) per pixel at full size. It’s made up of 345 images — all captured during the 820 ft (250 m) pass over Nightingale.



Download the mosaic: https://t.co/K8nIKmXniC pic.twitter.com/XiY31PLGUX — NASA's OSIRIS-REx (@OSIRISREx) June 16, 2020

¿Qué pasa si choca contra la Tierra?

Las probabilidades de que se estrelle contra la Tierra alcanzan las 0,0037%, un número bastante ínfimo para la población en general, pero que de todos modos hizo que la NASA lanzara una sonda espacial para monitorearlo.

Esto porque, en caso de tocar la superficie, crearía un cráter de unos cinco kilómetros de diámetro y liberaría una energía 70 mil veces más potente que la producida por la bomba atómica lanzada por Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki, de acuerdo a los cálculos hechos por la agencia espacial norteamericana.

Pese al despliegue que la agencia, al momento de lanzarlo el jefe de la misión, Mike Donnelly, del Centro de vuelo espacial Goddard de la NASA, señaló que "No hay que preocuparse en absoluto".

"La probabilidad acumulada de impacto es del 0,037%, y a finales del siglo XXII. Para entonces, los datos de OSIRIS-REx nos ayudarán a hacer mejores predicciones sobre la órbita de Bennu", señaló Donnelly. Cabe recordar que la oficina espacial tiene un detallado plan de 5 pasos en caso que un objeto espacial impacte la Tierra.

These rocks have different sizes, textures, and albedos, and they’re located just north of backup site Osprey. The rock sitting on the boulder (lower right) is 1 ft (0.3 m) across, which is about the size of a frying pan 🍳



Image details: https://t.co/TkMyvKE8uL pic.twitter.com/CnA4lnjXgO — NASA's OSIRIS-REx (@OSIRISREx) June 22, 2020

