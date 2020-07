View this post on Instagram

Hacer #Yoga cada día, es una de las cosas que me ayuda mucho hace años, incluso a sanar dolencias graves que he sufrido. Aquí la #Pranayama que es una de las 26 posturas de #BikramYoga o también llamada una de las #Asana Que es la inicial, para preparar la respiración, nasal solamente. Es beneficioso para muchas cosas, incluido el fortalecimiento del cuerpo desde la cabeza hasta los pies, permitiendo también entrar en meditación profunda. Agradezco mucho al excelente @bikramyogachiletobalaba que es donde parti de a poco... And after I'm in @beyondbikram it's a fabulous place! ... Todo de a poco... Porqué no intentarlo? This is the 1st Asana Poses Super simple & healthy! You can go step by step Why not?