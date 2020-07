Hace cuatro años la periodista Fernanda Hansen se convirtió en madre de Amalia, fruto de su matrimonio con el fotógrafo Rodrigo Rozas, con quien rehizo su vida tras la trágica muerte de Felipe Camiroaga en 2011, con quien tuvo una relación.

Por estos días, Hansen pasa los días de cuarentena junto a su familia lo que le ha servido para "ir para adentro, tratando de estar bien", según indicó en un programa por Instagram Live.

Otro hijo

La periodista de 40 años fue consultada sobre si tendría otro hijo y ahí reveló que no podrá convertirse en madre de nuevo, situación que la apena mucho. "No voy a poder ser mamá de nuevo, es una realidad, y agradecida de que el universo me haya dado una y otra que está en el cielo que me acompañó un ratito?la vida es así (...) me dan ganas que la Amalia tuviera un par para pelarme a mi cuando vieja", expresó.

Fue el año pasado cuando perdió un hijo, situación que no quiso confesar hasta ahora. "Es lo más difícil que me ha tocado vivir, fue el año pasado, no quise que nadie supiera, es primera vez que lo estoy diciendo?te preguntan tanto si vas a tener otro hijo?me hubiese encantado, pero no puedo, la ciencia no me lo permite?me permitió ser mamá que ya es un milagro, una segunda guagua no se puede", explicó.

La periodista contó que perdió varios embarazos hasta que llegó Amalia, por lo que la considera "casi un milagro". Señaló además que las dificultades para tener hijos se debe a una incompatibilidad con su marido.

"Me costó, las cosas tienen que tener un proceso de maduración?es un tema súper silenciado en este país, me dan ganas que se visibilice más, el duelo perinatal?si las experiencias de vida propia sirven de algo, que alguien más se puede nutrir?hay muchas mujeres que viven ese proceso perinatal muy en silencio", consideró.

Finalmente, sobre las difíciles situaciones que le ha tocado enfrentar en la vida, dijo que "tengo muchos angelitos que me cuidan y me siguen cuidando? Me quebré la columna para que la vida me enseñara que las estructuras hay que saber soltarlas, hubo una enseñanza muy profunda que me ha servido para la vida".