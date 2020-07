Fue en abril pasado cuando se conoció que la supermodelo Gigi Hadid estaba esperando su primer hijo junto a su novio, el ex One Direction, Zayn Malik, que en ese entonces bordeaba las 20 semanas de gestación.

Yolanda Hadid, madre de Gigi, confirmó en ese entonces que la fecha de nacimiento del bebé estaba programada para septiembre. "No puedo esperar para ser abuela. Es bastante especial, ya que perdí a mi propia madre tan recientemente. Esa es la belleza de la vida: un alma nos está dejando y otra viene. Nos sentimos muy bendecidos", reflexionó.

Han pasado las semanas y la famosa pareja no se ha referido al embarazo, a pesar de que ha trascendido que se trataría de una niña, mientras que Gigi solo confirmó su embarazo en una entrevista con The Tonight Show de Jimmy Fallon, pero sin mostrar nada.

Todo cambió este miércoles cuando la modelo estadounidense de 25 años realizó una transmisión por Instagram Live donde mostró su reluciente embarazo.

Luego de que una fanática le preguntara cómo hizo para esconder su embarazo, la modelo le respondió explicándole que su intención nunca fue esconder su barriga, sino que simplemente la ropa holgada que llevaba puesta y su posición le ayudaba a disimularlo.

Gigi Hadid explains she’s keeping her pregnancy private for now and shares a little look at her bump: “There’s my belly, y’all. Like it’s there.” pic.twitter.com/kV6dmiJYcb