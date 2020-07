¿Qué pasó?

Por estos días, el cometa Neowise se adueñó de los cielos con sus diversas apariciones, ya que su paso puede ser observado a simple por los habitantes de distintos puntos del planeta, quienes se han visto deslumbrados por su luminosidad y brillantez.

Un fenómeno que tiene en alerta a expertos y fanáticos de la astronomía, ya que es algo que no se ha visto al menos en los últimos siete años.

Además, es una oportunidad única de ver este tipo de cometas, ya que según lo indicado por la NASA, el Neowise -descubierto recientemente en marzo pasado- volverá a pasar nuevamente cercade la Tierra en casi siete mil años más.



Observatorio japonés utiliza un timelapse para mostrar al cometa Neowise moviéndose por el cielo.



Vía: @ReutersSciencepic.twitter.com/c3E8dEeJSE — Webcams de México (@webcamsdemexico) July 14, 2020

¿Cuándo será su máxima visibilidad?

El cometa Neowise ya ha sido captado por telescopios y lentes de las cámaras en diversas localidades de la Tierra, pero aún puede ser más visible.

Esto fue explicado por la NASA al aseverar que "este iceberg interplanetario sobrevió al calentamiento solar, por ahora, y actualmente se está acercando a nuestro planeta a medida que comienza su largo recorrido de regreso al Sistema Solar exterior".

Bajo este panorama, se espera que el próximo jueves 23 de julio alcanzará su mayor visibilidad cuando el Neowise llegue su punto más cercano a nuestro planeta, aunque todavía estará a unos 103 millones de kilómetros de distancia.

Por ahora sus mejores postales son captadas en el hemisferio norte y ya que este viernes 17 de julio será avistado en latitudes ecuatoriales hasta llegar a este lado de la Tierra.

Para localizar el cometa en el cielo, se recomienda ubicarse en un área con poca contaminación lumínica y al momento de percibirlo se verá como un objeto extramadamente brillante y que irradia un haz de luz.

Nasa habilitó señal para seguir al cometa Neowise

Para poder serguir y conocer toda la trayectoria del cometa Neowise, NASA habilitó una señal en vivo en sus canales oficiales para disposición de los usuarios.

La entidad tiene previsto un completo programa de días y señales para explicar la presencia del fenómeno.