La corona del Miss Venezuela es una herencia pesada para Thalía Olvino. La joven, de 21 años, denunció esta semana que fue con sus propios medios que se preparó para participar en el Miss Universo, donde clasificó al Top 20.

La modelo hizo pública su denuncia al responder a una cuenta Instagram dedicada al certamen de belleza venezolano.

Desde @reinatramoyera se criticó el discurso de Thalía Olvino en el concurso internacional y ella no dudó en dar su versión. “Te equivocas. Por haber hecho algunas cosas por mi parte logré lo que logré en el Miss Universo. No recibí clases de oratoria, ni pude obtener los conocimientos que necesitaba, no tuve a nadie que me asesorara de una forma coherente y con la que yo me sintiera cómoda”, aseguró la Miss Venezuela 2019.

“La mayoría de las cosas las hice yo sola con los conocimientos y recursos que una persona de 20 años puede tener. Dejaron a las personas en las que confiaba por fuera, con las que ahora estoy trabajando. Mi error simplemente fue confiar en la organización y en un equipo de trabajo que no quería nada bueno para mí, ni para la representación de Venezuela”, detalló.

De salida

El 24 de septiembre es la fecha anunciada para elegir a la nueva Miss Venezuela 2020, día en que Thalía deberá entregar su corona. La nacida en Valencia aseguró que ya la ganadora fue escogida.

“Por el bien de la imagen de la organización este año ganará una candidata que ya está totalmente preparada y que tiene a su propio equipo de trabajo en otro país, porque ellas no saben preparar ni tratar a las reinas”, denunció Olvino.

Las críticas apuntan a María Gabriela Isler, Nina Sicilia y Jacqueline Aguilera. Las ex misses que asumieron la dirección de la organización Miss Venezuela tras la salida de Osmel Sousa en 2018, en medio de un escándalo de corrupción en la organización.