PlayStation, ya sea mediante compras o a través de las entregas gratuitas que se generan para quienes están suscritos a PS Plus, que además permite jugar online.

En esa línea, el Blog oficial de PS, entregó el listado con los juegos más descargados tanto en la zona de Estados Unidos / Canadá como en Europa, de acuerdo a el lugar en el cual vive el usuario.

El listado es dominado en ambos sectores del mundo por The Las uf US Part II, juego que continúa con la historia de Ellie en un mundo que fue azotado por un virus, y que tuvo una gran primera parte que fue alabada por críticos y medios especializados.

Un poco más abajo se encuentra Call of Duty: Modern Warfare, que con su opción de Battle Royale ha agrupado miles de usuarios en el mundo.

Cabe destacar que también está presente Grand Theft Auto V, título lanzado hace media década y que sigue atrayendo al público.

The Last of US II: Mejor Juego de junio según los fans

En una encuesta realizada en el sitio web en inglés de PlayStation, los fanáticos eligieron a The Last of Us II como el mejor juego estrenado durante junio.

Eso sí, la elección no estuvo exenta de polémicas, pues muchos usuarios sostienen que el título no cumplió con las expectativas, además de estar lejos de la primera entrega en el apartado referente a la historia, pese a que los gráficos se mantienen en un alto nivel.

