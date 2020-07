The Crown ya había confirmado una duración de cinco temporadas en Netflix, pero la serie sobre la Reina Isabel II tuvo un cambio en su planificación que tiene emocionados a los fanáticos.

A través de Twitter, Netflix anunció que la producción regresó a sus borradores originales por lo que habrá una sexta temporada.

"Cuando empezamos a discutir las historias para la temporada cinco, nos dimos cuenta de que para hacer justicia a la riqueza y complejidad de la historia debíamos volver al plan original y hacer seis", dijo el creador y guionista, Peter Morgan.

